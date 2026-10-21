Aujourd'hui, une large partie d'internet est en panique.

Si vous voyez cette page, c'est que le service Framasoft que vous utilisez habituellement a été préventivement coupé.

Tout d'abord, sachez que nous sommes profondément désolés de cette situation et de l'impact qu'elle peut avoir sur vous ou votre structure.

Ensuite, sachez qu'actuellement (20 octobre 2026), tout « l'internet des hébergeurs » est en panique, et Framasoft n'est qu'une parmi des dizaines de milliers de structures concernées.

Pourquoi ?

Le matin du 21 octobre 2026, PHP (qui est le langage qui motorise des dizaines de millions de sites web sur internet), a alerté qu'une faille de sécurité majeure et critique leur avait été signalée peu avant. https://www.php.net/index.php#2026-10-20-1

D'habitude, les équipes de PHP gèrent cela sans trop de souci : un correctif est préparé, les utilisateurs peuvent mettre à jour leurs installations, PUIS la façon d'exploiter la faille est révélée, par transparence.

Or, le contenu de la faille semble avoir fuité en amont, et les conséquences peuvent être graves (comme par exemple la prise de contrôle à distance de la machine, l'exfiltration de données, etc).

Les correctifs devraient être publiés rapidement (dans les heures/jours à venir). Cependant, le risque nous paraît très élevé, et nous ne voulons prendre aucun risque concernant vos données.

C'est pourquoi, nous préférons couper préventivement l'accès à certains services Framasoft utilisant PHP, le temps d'en savoir plus et de pouvoir faire les choses correctement.

Pour en savoir plus sur la faille, vous pouvez suivre l'actualité de nos ami⋅es de Next.ink : https://next.ink/262987/php-va-corriger-deux-vulnerabilites-critiques-aujourdhui/. (le site Next étant lui même concerné par la faille et étant actuellement lui aussi en maintenance, vous pouvez vous référer à cette capture écran : https://asso.framasoft.org/pic/gnUQnNhK/q4cpqy95.jpg.

Quand l'accès à mon service reviendra-t-il ?

Il nous est actuellement (14h30) impossible de répondre à votre question. Peut-être d'ici quelques heures, plus probablement demain matin. Mais... peut-être plus longtemps encore. Cela ne dépend que très partiellement de nous, mais plutôt du délai de publication des correctifs.

Dès que nous aurons pu appliquer le correctif, nous rouvrirons les accès et vous pourrez de nouveau utiliser votre Framaspace en toute sécurité.

De nouveau, nous sommes conscient⋅es de la gêne occasionnée, et nous vous présentons nos excuses. Mais, vous l'aurez compris, cette faille concerne en réalité bien plus que Framasoft. Elle impacte des millions, voire des milliards d'utilisateur⋅ices, et notre responsabilité envers vous est avant tout de protéger vos données.

Merci de ne pas submerger notre support en nous contactant pour en savoir plus ou pour demander un accès à vos données.

Cordialement, L'équipe Framasoft (qui ne chôme pas depuis ce matin !)